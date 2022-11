Fossette finte? Oggi si può E senza bisturi

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 novembre 2022) In principio erano solo le lentigginiperò i TikTok beauty trend sono davvero tantissimi. Sul social non è infatti inconsueto trovare tutorial make up che insegnino a realizzare le occhiaie, il trucco “effetto triste” o perfino a ottenere – solo grazie al contouring – degli zigomi scavati da modella. I make up tren che piacciono a Millennials e Gen Z guarda le foto TikTok beauty trend: “model cheekbones” gli zigomi alla modella Cos’hanno in comune Bella Hadid, Emily Ratajkowski e Kendal Jenner? Gli zigomi, alti e ben pronunciati. Se infatti non si vuole ...