Divertente e utile ai più | un assistente vocale può fare la differenza nella vita di un anziano solo Ma può essere utilissima anche nelle Rsa | per facilitare le comunicazioni agli ospiti e la relazione con i loro cari ma anche per aumentare la loro autonomia e intrattenerli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Connessi, e quindi monitorati. Mainformati e intrattenuti. Gli anziani possono beneficiare molto della presenza di un. Che siano soli, come ha messo in luce uno studio del Centro di ricerca dell’Università Cattolica EngageMinds HUB. Oppure che vivano in una casa di riposo. La possibilità di integrare il più famoso tra gli assistenti vocalistrutture delle Rsa è una notizia fresca. Amazon ha infatti annunciato ieri l’arrivo in Italia di Alexa Smart Properties for Senior Living, una sorta diper anziani progettata specificamente per le esigenzee di chi se ne prende cura. ...