Coppa Davis 2022 | l’Italia sfiderà il Canada in semifinale Shapovalov e Pospisil vincono il doppio in rimonta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Esulta ila Malaga (Spagna) nell’ultimo quarto di finale della. Denis/Vasekbattono i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz nelper 2-6 6-3 6-3 in un’ora e 48 minuti di gioco e regalano ai compagni il punto decisivo che vale la qualificazione in. Sarà dunque la nazionale capitanata da Frank Dancevic a sfidare(sabato dalle ore 13:00) per contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo. La partita inizia con un brivido per la coppia tedesca, che riesce però ad annullare una palla break e a salire sull’1-1. Caricati dal salvataggio, Krawietz e Puetz giocano un ottimo game di risposta e, alla prima occasione buona, si portano sul 2-1 e servizio. I canadesi non riescono a ...

Berrettini, eccone un'altra: la proposta indecente durante laha lasciato di stucco il tennista romano. Non dovrebbe esserci bisogno di spiegare perché Matteo Berrettini sia ormai divenuto uno dei sex symbol più ambiti d'Italia. Tennisticamente ...Il N.1 canadese fa il suo contro Oscar Otte e rimanda il verdetto per l'ultimo posto in semifinale contro l'ItaliaQuarti di finale Germania - Canada 1 - 1 F. Auger - Aliassime (CAN) b. O. Otte (GER) 7 - 6(1) 6 - 4 Auger - Aliassime non emula il deludente compagno di nazionale Shapovalov: fa valere la ...Aspettando il doppio, Felix Auger-Aliassime risponde al direttore Scanagatta sul tie Italia-Usa e sull'eventuale semifinale ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...