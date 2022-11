“C’è stato l’intervento di un cardiologo” | Daniele Dal Moro svela altri dettagli sul ricovero

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 25 novembre 2022)Dalin questi giorni ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per un malore. Il concorrente èportato d’urgenza in ospedale, probabilmente per via di un fortissimo attacco di panico.Dalsul: “Mi ha visitato un” In queste ore, proprioè intervenuto sulla questione,ndo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.