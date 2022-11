Calcio | Mondiali 2022 | l’Inghilterra affronta gli Stati Uniti per andare a caccia del secondo successo

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo il grandeall’esordio contro l’Iran,tornerà in campo oggi per sfidare glinella seconda giornata della fase a gironi (gruppo B) deidi. Si giocherà all’Al Bayt Stadium di Al Khor (Qatar) alle ore 20:00 e lo spettacolo di certo non mancherà. Sulla carta i ragazzi di Gareth Southgate partono sicuramente favoriti, ma dovranno fare molta attenzione a una nazionale, quella statunitense, che ha le carte in regola per fare male. Come già detto precedentemente, nel loro primo match in questa rassegna iridata i Tre Leoni hanno battuto nettamente l’Iran (6-2 il risultato finale con la doppietta di Saka e le reti di Bellingham, Sterling, Rashfod e Grealish). Per quanto riguarda invece il gruppo di Gregg Berhalter, il ...