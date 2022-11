Bonus ai pensionati e ai bambini | pioggia di soldi Meloni | danaro extra stabile nel tempo “Finalmente”

(Di venerdì 25 novembre 2022) La situazione economica degli italiani è un vero disastro. Anni di Covid e adesso di alta inflazione hanno messo nei guai la maggior parte delle famiglie italiane. Nel paese sale l’ansia e sale la rabbia perchè tanti hanno paura per il proprio futuro, Ma proprio per questo il governoarriva con nuoviche possono aiutare i più fragili, vale a direed anziani. Come sappiamo il governoha sempre messo al centro delle sue politiche la promozione della natalità.(Fonte: ilovetrading.it)Infatti in Italia si fanno pochissimi figli perchè le famiglie sono sempre più incerte sul loro futuro economico ed hanno paura di prendersi questa responsabilità, visto che poi lo stato a sua volta non si prende la responsabilità di aiutarle se finiscono in ...

Per queste ragioni, la battaglia per il riconoscimento deinon sarà certo l'ultima'. 'La Cgil ... disoccupate e disoccupati, pensionate e, studentesse e studenti, perché nessuno venga ...... in alcuni casi, anche la quattordicesima, il150 euro, iltredicesima, la ... IINPS che non hanno accreditato l'assegno previdenziale sul conto sono ormai abituati a seguire l'...Bonus 150 euro di novembre: a chi spetta e i requisiti reddituali L'indennità di 150 euro viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022.Sostanzionsi i cedolini della pensione di dicembre 2022 in arrivo, tra tredicesima, rivalutazione anticipata, conguaglio e bonus 150 euro. Non per tutti, però. I pensionati che dal prossimo 1° dicembr ...