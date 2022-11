Ballando con le Stelle | anticipazioni 26 novembre 2022 | coppie in gara | classifica | ospiti e chi sono i ballerini per una notte

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo l’annuncio di un cambio nel palinsesto della rai per consentire agli appassionati di calcio si seguire i Mondiali,con le, in onda domani sera, 26alle 22, annunciaeccezionali. A calcare la pista da ballo saranno, infatti, il velocista Marcell Jacobs e la moglie, la nota influencer Nicol Daza. Marcell Jacobs e la mogliecon leLa coppia, sposata il 17 settembre del, si esibirà per sottoporsi poi al giudizio di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto, con l’obiettivo di aggiudicarsi il tesoretto che sarà destinato a una delle seiin. Soldi preziosi soprattutto perché ormai si va verso la finale ...

Paola Barale è tornata a punzecchiare il suo partner dile stelle , Roly Maden . La conduttrice, in attesa di poter essere ripescata nella prossima puntata del programma, sarebbe stata eliminata, tra i vari motivi, anche per lo scarso feeling ...Fosse stato per Milly Carlucci, Enrico Montesano avrebbe avuto la sua possibilità di ritornare ale stelle . L'indiscrezione è trapelata dal sito Dagospia , che parla di voci di corridoio fondate. In effetti dell'ultima puntata dello show del sabato sera di Rai Uno, quando la ...Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Scintille al vetriolo tra la maestra di ballo Carolyn Smith e la sua collega di giuria a 'Ballando con le Stelle' Selvaggia Lucarelli. Galeotta fu un'intervista a ...Dal "Paradiso delle Signore" a "La vita in diretta" in versione ridotta, anche Ballando con le stelle modificherà l'orario di inizio del suo show per lasciare spazio ...