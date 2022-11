Auguri Stanislav Lobotka!

(Di venerdì 25 novembre 2022) Compleanno in casa azzurra.Lobotka compie 28 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 25 novembre del 1994 a Trencin (Slovacchia). A Lobotka vanno glidel Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli.

Corriere dello Sport

Lobotka compie 28 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 25 novembre del 1994 a Trencin (Slovacchia). Con un comunicato ufficiale apparso sul sito, la SSC Napoli fa gli auguri al giocatore. Gli auguri del Napoli a Stanislav Lobotka La società azzurra festeggia sui propri canali social i 28 anni del regista slovacco, perno del centrocampo della squadra di Spalletti. La classica figura del regista, vertice basso di un centrocampo a tre pronto ad impostare e a dare il via alla manovra della sua squadra, ma allo stesso tempo dotato di una grande personalità e di cat