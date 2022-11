Viaggio sulle Autostrade del futuro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Traffico più scorrevole, infrastrutture controllate in modo costante, maggiore sicurezza per autisti e passeggeri. Cosìper l’Italia sperimenta le tecnologie del domani. E prepara l’asfalto alle vetture connesse e a guida autonoma. ALL’ingresso di una galleria, l’auto si sposta da sola sulla corsia di sorpasso. Non ha manie improvvise di velocità, ha solo ricevuto una notifica: c’è un veicolo fermo all’interno del tunnel, sulla parte destra della carreggiata. Allo stesso modo, in tempo reale, la vettura può sapere se lungo il suo percorso ci sono cantieri, incidenti, qualsiasi altro imprevisto che suggerisca prudenza o di prendere una via alternativa. I caselli sono creature in via d’estinzione: sono stati smantellati o hanno i varchi spalancati. Addio code infinite nelle giornate da bollino nero, il pedaggio si paga in automatico, transitando sotto una ...

