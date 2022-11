AGI - Agenzia Italia

... 'Sono fiero di essere tornato su Twitter e dò il mio totale supporto al presidente Joe Biden per Usa 2024', 'Joe Biden è un brav'. Un grande leader', 'Obama èil miglior presidente della ...... e se così non fosse, esigo che mi venga tolta la scorta: è impensabile unoche protegge un delinquente. Esigo risposte signor direttore. Io come, come imprenditore, come napoletano che ha ... Un uomo è stato denunciato per aver costruito una falsa Ferrari In primo grado era stato risarcito con 11mila euro dalla Provincia di Lucca, ora in Appello i giudici fiorentini gliene hanno riconosciuto 35mila. L’uomo nel 2015 in sella alla sua bici dopo un tratto ...Non ha i soldi per le bollette: morto per le esalazioni del generatore in quella che sembra essere stata una tragedia innescata dalla crisi economica ...