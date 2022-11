Autosprint.it

Ultima analisi strategica della stagione, in Ferrari con Inaki. Ad Abu Dhabi è arrivato l'obiettivo di questo finale di campionato: assicurarsi il piazzamento al secondo posto nel mondiale Piloti e in quello Costruttori. Adesso il lavoro si trasferisce ... Rueda proiettato al 2023: "Non vediamo l'ora di lottare per il campionato" Due scelte strategiche differenti, ad Abu Dhabi, hanno funzionato bene in Ferrari, consentendo a Leclerc di ottenere il secondo posto e tenendo Sainz davanti a Hamilton ...