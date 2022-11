Nonna Giovanna | il nipote smentisce l’incidente come causa della morte

A distanza di una settimana dalla morte diRosetta di Casa Surace, un'altra star di TikTok ci ha lasciato. Sto parlando di, l'arzilla 91enne che col nipote Nicola aveva conquistato quasi 1 milione di follower. >>> Settimana del Black Friday su Fino al 40 % di sconto La donna è morta nella sua abitazione in ...In un lungo post su Instagram il nipote didice che il decesso è avvenuto per un malore, ma l'influencer di 91 anni non sarebbe caduta dentro al ...La storia di Nonna Giovanna carbonizzata nel camino di casa è una fake news. La sua morte no. Per questo i suoi cari chiedono rispetto ...Nonna Giovanna, la nonnina più famosa del web grazie ai simpatici coinvolgimenti del nipote, è morta la scorsa notte. L’ultimo video risale al 22 novembre. Contrariamente alla notizia diffusa in mat ...