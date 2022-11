Musetti-Fritz in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lorenzose la vedrà contro Taylornel secondo ed ultimo singolare di Italia-Stati Uniti, incontro di quarti di finale delledia Malaga. Impegno non facile per il carrarino, protagonista di una grande parte finale di stagione sulle superfici rapide con il titolo a Napoli ed i quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’americano, infatti, ha appena raggiunto il penultimo atto delle ATPa Torino in un’annata che, tra le altre cose, lo ha visto trionfare nel Masters 1000 di Indian Wells e chiudere all’interno della top ten. L’unico precedente tra i due se l’è aggiudicato lo stesso statunitense. Quest’ultimo lo scorso luglio non ha lasciato scampo anel primo turno di Wimbledon. SEGUI IL LIVE ...

la Nazionale azzurra schiererà Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, mentre in doppio ci sono Fabio Fognini e Simone Bolelli. Gli americani possono invece contare su Taylor Fritz. Come detto le condizioni di gioco non dovrebbero essere iper-veloci come a Torino e questo sarà sicuramente un fattore positivo per il nostro Lorenzo.