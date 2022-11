Meloni | Italia continuerà ad essere fieramente schierata a sostegno della causa Ucraina

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo 24 novembre 2022 "Dibattito fondamentale sul tema dell'aggressioneRussia all', mando un abbraccio al Sindaco di Leopoli. IL Governonoad...

...Parlamento qualche settimana fa ho detto che fra le priorità del governo c'è proprio quello di dare una nuova centralità ai comuni d'". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, ...: il caro energia ci costa 5 miliardi al mese - Il premier avverte che la situazione sta ... aiuti contro il caro energia - Cuneo fiscale giù del 3%, resta l'Iva su latte e pane L'e altri ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci, in corso a Bergamo. "Spero che Comuni italiani siano nostri alleati" "L'identità ...Bergamo, 24 nov. (Adnkronos) - "Non è una bella cosa ma è comunque un grande piacere essere interrotto da lei. Mi deve dare la sua parola: le devo fare assaggiare il nostro caffè quando ...