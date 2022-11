LIVE – Uruguay-Corea del Sud | girone H Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ladidel Sud, match valevole per la prima giornata delH deidi. I sudamericani sono reduci da un complicatissimo gruppo di qualificazione, in cui sono riusciti a staccare il pass soltanto nelle ultime giornata, ma adesso hanno intenzione di recitare un ruolo da protagonisti nella rassegna iridata. La compagine asiatica, invece, sulla carta sembra non avere grandi chance di passare agli ottavi ma farà di tutto per ribaltare i pronostici della vigilia. Questa gara, ad ogni modo, promette grande spettacolo e forti emozioni. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di giovedì 24 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME ...