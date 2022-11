Giappone - Germania 2 - 1 | parte la festa | ma spalti perfetti e origami nello spogliatoio

(Di giovedì 24 novembre 2022) I tifosi, dopo i comprensivi festeggiamenti per l'incredibile successo, hanno rimesso le tribune in ordine, come i loro campioni gli spogliatoi. In patria si esultava nelle strade, ma dopo il verde ...

I tifosi, dopo i comprensivi festeggiamenti per l'incredibile successo, hanno rimesso le tribune in ordine, come i loro campioni gli spogliatoi. In patria si esultava nelle strade, ma dopo il verde ...Mondiali Qatar 2022: le partite e le news di oggi La protesta dellanella partita contro ilSchede - Perché recuperi record - Cos'è il fuorigioco semiautomatico Chi tifare e perché ...Nel settembre 1988 la prima volta fu nei mitici cartoni animati e finì 3-2 per i nipponici. Ma ora il successo è reale... Salvatore Malfitano @malfitoto Al fischio finale il pensiero… Leggi ...I tifosi, dopo i comprensivi festeggiamenti per l'incredibile successo, hanno rimesso le tribune in ordine, come i loro campioni gli spogliatoi. In patria si esultava nelle strade, ma dopo il verde de ...