Finte Cotolette con i ceci | un secondo veloce | proteico e gustoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cotoletta con i: unL’alimentazione sana e varia è alla base della salute ma è così difficile a volte conciliare i ritmi frenetici con i gusti di tutti. Arrivare a casa alla sera armarsi di buona volontà per mettere in tavola qualcosa di salutare per poi vedere musi lunghi è davvero fastidioso. Alla fine ci riduciamo a preparare sempre le stesse cose che sappiamo saranno gradite, senza però tenere conto, che, alla lunga, possono danneggiare la salute. Cerchiamo allora delle ricette che sono davvero sane ma che si travestono da cibo goloso. Una di queste è la cotoletta vegana con i. Una vera esplosione di salute con l’aspetto del cibo da fast food. Dopo averla fatta una volta ci dimenticheremo di tutte lesurgelate. Ne daremo due ...