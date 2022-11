Agenzia ANSA

Il giorno dell'omicidio Sini partì da Ozieri e arrivò aper poi presentarsi nella casa di via Napoli, teatro del delitto, già armato. Per questo gli era stata riconosciuta anche la ......nella stragrande maggioranza dei casi sono partner o ex partner e negli altri casi il... 6 erano a Sassari, 2 a Oristano, 2 nel Sud Sardegna e una a, per un totale di 18. Quelle ... Femminicidio a Nuoro, processo da rifare per ergastolano Sentenza d'appello annullata e processo da rifare per Ettore Sini, l'ex agente penitenziario di Ozieri (Sassari), 52 anni, condannato all'ergastolo per aver ucciso l'ex compagna Romina Meloni, e ferit ...All'imputato, condannato all'ergastolo, veniva contestato l'omicidio volontario premeditato e il tentato omicidio del nuovo compagno della donna ...