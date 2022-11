Agenzia ANSA

Diè già stato condannato, ad aprile, a 15 anni e mezzo di carcere con rito abbreviato per avere narcotizzato, violentato e fotografato una studentessa 21enne e per altri casi di presunti abusi ...... familiari " dichiara Loreta Diche con Italia Gens , associazione Ciociara, accoglie da anni ... Destinationche con il suo " Progetto borghi " ha deciso di sposare il modello dei ... Ex manager Di Fazio condannato a 2 anni in altro processo Nel 2019 l'ex imprenditore farmaceutico, già condannato a 15 anni e mezzo per diversi casi di violenza, era stato fermato dopo un incidente alla guida di una Mercedes ...E' stato condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere Antonio Di Fazio, l'ex imprenditore farmaceutico a processo per avere guidato sotto l'effetto di alcol e con un lampeggiante acceso attaccato al parabr ...