Donne vittime di violenza | come chiedere aiuto

Orticalab

L'intero ricavato del progetto sarà devoluto all'associazione Wall of Dolls , che si occupa di sostenere ledi violenze . Il video, nato da un'idea di Sara Ristori e che vede la regia ......protezione e la sicurezza dellee dei bambini che assistono alle violenze intrafamiliari, ma aiutare gli uomini a cambiare può contribuire a rafforzare l'azione di protezione verso le- ... Donne Vittime di Violenza sui luoghi di Lavoro, la Cisl apre lo sportello di primo ascolto Si illumina di rosso il Duomo di Amalfi per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Come di consuetudine negli ultimi ann ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...