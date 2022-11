Denunciò clan | aiuti negati a un imprenditore sotto scorta

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’associazione antiracket a cui si è rivolto presenta la richiesta fuori termine e all’napoletano, testimone come il figlio al processo contro iContini e Mazzarella, vengonogli. Una beffa per il titolare di una nota attività nel cuore di Napoli – che intende rimanere anonimo – finito nel mirino di uno deiche compongono la cosiddetta “Alleanza di Secondigliano“. La sua storia è simile a quella di altri che invece i benefici li hanno ottenuti. Intanto però la sua attività rischia il fallimento. L’estorsione che ha subìto per mano della camorra gli ha inferto un duro colpo: un debito da 75mila euro per acquistare merce, è divenuto in pochi mesi di 150 mila. Somma pretesa ad horas con ...