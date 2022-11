Casa cointestata | cosa succede quando ci si separa?

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

E non è neanche la prima volta che un animale sparisce daTotti: lo scorso mese di agosto il ... ossia da quando Ilary ha portato via dalla cassetta di sicurezza in banca (con Totti) ...E non è neanche la prima volta che un animale sparisce daTotti: lo scorso mese di agosto il ... ossia da quando Ilary ha portato via dalla cassetta di sicurezza in banca (con Totti) ... Quando c'è il divieto di ipotecare una casa Tra le diverse tipologie di prestiti c'è anche il mutuo cointestato. In questo caso due o più persone chiedono il finanziamento alla banca, in comunione.Se non si trova un accordo, ci si deve rivolgere a un giudice. Il mutuo cointestato è una scelta comune per le coppie di coniugi o conviventi per l’acquisto di una casa. Questa opzione infatti porta ...