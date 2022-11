Abusi sessuali in aumento. Ma lo Stato abbandona le vittime

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un trend che resta profondamente drammatico e fondi che stentano ad arrivare ai centri antiviolenza e alle donne che hanno subito maltrattamenti. Questo è il quadro che emerge alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Secondo l’ultimo rapporto sugli omicidi in Italia, nelle 2022 sono 82 le donne uccise in ambito famigliare e affettivo Secondo l’ultimo rapporto sugli omicidi in Italia, sono 82 le donne uccise in ambito famigliare e affettivo nei primi nove mesi del 2022 (8 in meno rispetto allo scorso anno), 88 considerando i dati al 20 novembre, rispettivamente 42 e 52 per mano del partner o ex. È quanto emerge dal report interforze Il pregiudizio e la violenza contro le donne, presentato dalla Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con l’Università La Sapienza di ...