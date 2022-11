Una settimana da Dio | nel sequel mai realizzato Jim Carrey avrebbe conosciuto Satana

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Gli sceneggiatori di Unada Dio hanno voluto rivelare qualche dettaglio in più suldel film che non hanno mai potuto realizzare. Tutti hanno sentito parlare, almeno una volta, di Unada Dio (Bruce Almighty in lingua originale), la celebre pellicola con Jime Morgan Freeman. Sapevate, però, che era in programma un suo seguito diretto cheportato in scena il personaggio del diavolo? Nel corso di una recente intervista con SyFy Wire, Steve Koren e Mark O'Keefe, i due co-sceneggiatori di Unada Dio insieme a Steve Oedekerk, hanno condiviso qualche dettaglio in più riguardo alla leggenda di questoche non ha mai visto la luce. Nel secondo capitolo della storia mai, dal titolo "Brucifer" …

...League 2023 Il PSV Stadium di Eindhoven ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League nel finedel 3/4 giugno. Inaugurato per la prima volta nel 1910, il PSV Stadium, con...telecamera catturerà il messaggio sull'iPad all'interno della capsula e ne condividerà la ... Black Friday su Macitynet.it Per seguire al meglio tutta laprolungata del Black Friday (ma il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Da sabato 26 novembre Regione Lombardia offrirà gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o a rischio per p ...