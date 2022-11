Supercoppa Milan-Inter | la data ufficiale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ladellaitaliana tra ildi Stefano Pioli e l’di Simone Inzaghi dopo i Mondialisi affronteranno mercoledì 18 gennaio 2023 a Riad (Arabia Saudita) per laItaliana. La Lega Serie A rende note con un comunicatoe ora della sfida tra i vincitori dell’ultima Serie A e dell’ultima Coppa Italia. L’ANNUNCIO DELLA LEGA – «La gara per l’aggiudicazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023 trentacinquesima edizione del trofeo, si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita), al “King Fahdnational Stadium”, mercoledì 18 gennaio 2023, con inizio alle ore 22.00 locali (20.00 ora italiana). La gara verrà disputata tra le Società: A.C. ...

La trentacinquesima edizione della Supercoppa Italiana si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita), al "King Fahd International Stadium", mercoledì 18 gennaio 2023, con inizio alle ore 22.00 locali (20.00 ...Si riporta di seguito il comunicato della Lega Serie A: La gara per l'aggiudicazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023 trentacinquesima edizione del trofeo, si disputerà a ...