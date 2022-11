(Di mercoledì 23 novembre 2022) Bruttodeldella Rai,, nel corso della telecronaca di. Prima che iniziasse la sfida tra Belgio e Canada, valida per il Gruppo F dei Mondiali 2022, riferendosi...

Gazzetta del Sud

A Zurigo nuovoper Credit Suisse con un - 5,45% . A Piazza Affari tra gli altri titoli, la migliore performancelistino e' stata messa a segno da Trevi (+11,81%). Bene anche Italmobiliare (+5,24%). ...Oltre che dell'attacco alla Juventus, in conferenza stampa Stojkovic s'è reso protagonista anche di unonei confrontiBrasile . Parlando della Seleaao, infatti, l'allenatore serbo ha ... Scivolone del telecronista Rai Alberto Rimedio: "Stasera in questa partita ci sono tante razze" Brutto scivolone del telecronista della Rai, Alberto Rimedio , nel corso della telecronaca di stasera. Prima che iniziasse la sfida tra Belgio e Canada, valida ...La crescita esponenziale del francese, confermata al Mondiale, mette in luce diversa le scelte sul futuro tra due giocatori con caratteristiche e livello tecnico differenti. Ma pesano anche l’integraz ...