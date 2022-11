Questo è il museo più instagrammabile di Roma

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Più di settanta attrazioni riguardanti alla scienza, la fisica, la psicologia e tanto altro. il 12 novembre è stato inaugurato ildelle illusioni a, in via Merulana 17. Si tratta di un'...

Ildiocesano ospiterà: "Testimoni capitolari. Manoscritti e documenti per la storia della ... Una grande sinergia Come si può vedere c'è una bella rete intorno aCongresso, da segnalare ...il 12 novembre è stato inaugurato ildelle illusioni a Roma, in via Merulana 17. Si tratta di ...La Capitale diventa la trentottesima città ad ospitare un percorso immersivo e originale di...Occhio a questa offerta: un monitor Samsung di ottima fattura, con diagonale di 27 pollici, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 75 Hz, ora a un prezzo decisamente interessante!Roma diventa le 38esima città che ospita il museo delle illusioni: un percorso unico pronto a lasciarti a bocca aperta ...