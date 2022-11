Omicidi Roma | identificate tutte e due le vittime cinesi

Il 51enne Giandavide De Pau, a Regina Coeli per la morte di due prostitute cinesi e una colombiana, non ha risposto alle domande del giudice. L'avvocato: 'L'accusa è omicidio plurimo aggravato, al ...Sono Yang Yun Xia, 45 anni, e Li Yan Rong, 55 anni, le due donne uccise, secondo l'accusa, da Giandavide De Pau, il 17 novembre scorso ain un appartamento di via Riboty nel quartiere Prati. All'identificazione delle due donne si è arrivati grazie al lavoro degli agenti della Polizia Scientifica e i colleghi dell'Ufficio ...Il gup ha convalidato il fermo del presunto killer di Prati e l'uomo è ora in carcere a Regina Coeli, a Roma. «Il giudice ha convalidato ... si trova attualmente con l’accusa di triplice omicidio per ...'C'era di mezzo la morte di tre donne. Non potevo non denunciarlo”. Così Francesca De Pau, sorella di Giandavide accusato di aver ucciso ...