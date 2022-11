“Oddio è svenuta!” Uomini e Donne | panico in studio Maria costretta ad intervenire FOTO

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Attimi di. Sembra che Pinuccia, una delle protagoniste assolute del trono over, sia svenuta. Ma cosa è successo veramente? Secondo le anticipazioni che stanno emergendo in queste ore e che andranno in onda nei prossimi giorni, sembra che l’anziana abbia ‘finto’ una malessere dopo una brutta discussione con Tina Cipollari. A rivelarlo è la pagina “Classico e Over” che racconta di una Pinuccia a terra. Sembra tuttavia che la donna abbia finto di svenire e che non ci sia nulla di vero in tutto questo teatrino, ma non tutti sono d’accordo. La notizia è stata poi confermata anche da Tv Blog: “Tina Cipollari, invece, ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per risponderle, ha addirittura finto di svenire, rendendo necessario l’intervento della conduttrice“. Tutto ...