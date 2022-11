“Non dovevi farlo” Chiara Ferragni | finisce tutto in pubblico E il caos “Fedez arrabbiato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022)travolta dalle critiche. La nota influencer milanese ha deciso di rendere pubbliche alcune foto dove si è mostrata in completino intimo decisamente sexy. Nessun imbarazzo nel, anzi, ma oltre a chi ha decisamente apprezzato gli scatti, c’è stato anche chi ha colto la palla al balzo per sferrare un duro attacco nei riguardi della moglie diin completo intimo sexy, duro attacco degli hater. Bella e disinvolta, la nota influencer è tornata a mostrarsi in completino intimo attirando anche l’attenzione di chi non aspettava occasione più ghiotta di questa per travolgerla di critiche. E nel, questa volta, sarebbe stato chiamato in causa anchecosì come il suo essere mamma. Leggi anche: A casa di ...