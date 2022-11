Napoli in Turchia | De Laurentiis tratta la cessione dei diritti tv | tutte le novità

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilè pronto alla tournée in, con Aurelio Deche vuole cedere itv per mostrare allenamenti e amichevoli. Il presidente azzurro è tornato dagli USA e ieri ha avuto una sfuriata in Lega con 7 club che hanno lasciato la riunione, facendo infuriare sia chi era andato via, che le società rimaste. Il patron delè arrabbiato per la mancata operatività di un gruppo che la maggior parte delle volte si incontra senza decidere assolutamente nulla sul futuro del calcio italiano, perdendo occasioni economiche importanti. Ma Desta ovviamente lavorando anche sul fronte, squadra al primo posto della Serie A ed agli ottavi di Champions League che deve pensare a come tenere alta la concentrazione mentale e la resistenza fisica ...