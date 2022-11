Marocco-Croazia | Mazraoui esce in barella dopo un colpo all’anca

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Si ferma Noussair. L’esterno del, al 60? del match con laall’esordio ai Mondiali, è ricaduto male sull’ancaundi testa ed è stato costretto ad uscire in. Lo staff tecnico marocchino ha preferito ricorrere alla sostituzione. Per il giocatore sono previsti esami strumentali nelle prossime ore, maa dovrebbe trattarsi solo di una contusione molto dolorosa. Al suo posto è entrato Attiat-Allal. SportFace.

