Manovra | cosa c’è nella bozza | sanità | flat tax | tregua fiscale | stop rialzo multe e tassa sulle mance Tutte le novità

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Incremento dellatax per gli autonomi, finanziamenti alla, ma anche incentivi per chi non va in pensione anticipata e un fondo per la sovranità alimentare. Sono alcune delle misure contenutedella primavarata dal governo Meloni: 136 articoli, strutturati in 15 capitoli e 70 pagine. «Sono orgogliosa del lavoro di questo governo e di unascritta in tempi record. Una legge di bilancio coraggiosa e concreta, che bada al sodo e offre una visionepriorità economiche», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Latax al 15% degli autonomi passa a 85mila euro Il limite per beneficiare dellatax oforfait al 15 per cento degli autonomi salirà da ...