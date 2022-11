LIVE Marocco-Croazia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si riparte con Pasalic in luogo di Vlasic

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46? Sostituzione: fuori, che aveva accusato problemi sul finire del primo tempo, entra l’atalantino. SECONDO TEMPO 11:49 Finale di prima frazione di marca croata, con la squadra di Dalic che ha creato due occasioni gigantesche. Molto bene comunque il, che con gli esterni Hakimi e Mazraoui è riuscito a fornire numerosi grattacapi ai difensori avversari. A tra poco per la ripresa! FINE PRIMO TEMPO 47? Altra grande occasione per la. Sulla ribattuta di Aguerd si avventa Modric, che scaglia un sinistro violentissimo. La palla termina alta di un soffio, mettendo i brividi a Bono. Termina qui la prima frazione. 45? Due minuti di recupero. 45? Miracoloso Bono! Il portiere del ...

