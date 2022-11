Il regime iraniano si è arrabbiato molto con i calciatori che non hanno cantato l’inno

Fin dall'inizio delle proteste, ilaveva portato in Kurdistan parte della propria aviazione. Le manifestazioni erano del resto iniziate in seguito alla morte di Masha Amini , la ...... scosso dalle rivolte contro il. E gli costerà caro al ritorno, non dimentichiamolo. O sarà ... Vada l'elvetico, omosessuale, arabo e migrante Gianni Infantino a spiegare al governoche è ...Attentato contro un colonnello delle Guardie rivoluzionarie dell'Iran in Siria: una bomba ha ucciso Davoud Jafari, consigliere militare, sarebbe stato vittima di un attentato ordito da "elementi del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...