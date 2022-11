(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "si è arrabbiata con i giornalisti un po' per il suo, che io le sconsiglio, ma che ci siaundiin epocaana è vero... Io non mi sarei rivolto ai giornalisti come ha fatto lei, però bisognerebbe sempre tenere lo stesso profilo con tutti. Ma l'altra faccia della medaglia delè il "molti nemici molto onore", ma l'Italia non ha bisogno di litigare". Così Pier Luigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Il Sannio Quotidiano

... con il buonin testa, per sfuggire alla rottamazione di Renzi. Enrico Letta da tempo ... Roberto Speranza, ex ministro della Salute delDraghi, torna a casa dopo un lungo percorso e non ...... che ha fondato, tra gli altri, insieme a Roberto Speranza e Pier Luigi. Sempre in un solo '...per ridisegnare dalle fondamenta la natura e l'identità di una sinistra popolare e di, che ... Governo: Bersani, ‘da Meloni vittimismo ma eccesso servo encomio con Draghi c’è stato’ Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7. “Uno è il lassismo fiscale (e attenzione che dal prossimo anno non ci sarà più la Bce che ci darà una mano) e l’altro è la guerra ai poveri. Lo sguardo ...La manovra del governo di Giorgia Meloni è sostanzialmente in continuazione con le misure di Mario Draghi sulle bollette, per il resto ...