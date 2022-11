Dustin Rhodes | “Ho bisogno di operarmi per poter tornare a lottare”

(Di mercoledì 23 novembre 2022)(o Goldust, per i più fedeli fan della WWE) è il fratello di Cody, nonché primogenito del leggendario Dusty Rodes: nel corso della sua carriera, il veterano ha cambiato più volte gimmick, per poiin WWE all’inizio del 2000 e rimanere Goldust fino alla fine del suo periodo a Stamford. Fin dal suo debutto in AEW,ha abbracciato la gimmick del Natural, una sorta di mashup tra i suoi due personaggi più famosi e ha lottato un match leggendario contro suo fratello Cody, terminato con la vittoria di quest’ultimo.è oramai lontano dal ring da tempo e durante il podcast di Chris Jericho, ha rivelato di averdi un’operazione per. La ...

The Shield Of Wrestling

... film commedia del 1982 di Sydney Pollack, conHoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Dabney ... Roark Critchlow, Andrew Airlie, Ryan Grantham, Greg Kean, Kaj - Erik Eriksen, Donnellye Brenna ...Nel mentre, però, Sammy Guevara ha sconfitto, diventando il nuovo Interim TNT Champion. La resa dei conti finale si giocherà questa sera a Dynamite in un Ladder Match che promette ... Dustin Rhodes vorrebbe che Cody fosse ancora in AEW Dustin Rhodes sembra intenzionato a regalare almeno un altro match ai suoi fan, ma prima di farlo sarà costretto a sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici.Dustin Rhodes ospite di Talk is Jericho ha rivelato che seguirà l'avventura di suo fratello Cody in WWE ma vorrebbe che fosse ancora in AEW.