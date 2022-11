Calciomercato | Roma | ufficiale arrivo Solbakken ' Realizzo mio desiderio'

RomaToday

"Lami ha colpito da subito, credo molto nel progetto e nei piani del Club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare , ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare.... volevo davvero diventare un giocatore dellae finalmente ora è realtà - le parole di Solbakken nella sua prima intervista in giallorosso - Lami ha colpito da subito, credo molto nel ... Cristiano Ronaldo svincolato: Mou ci prova Contratto fino al 2027 per il 24enne attaccante norvegese ROMA (ITALPRESS) - Ola Solbakken sarà, dal 2 gennaio prossimo, un nuovo giocatore ...L’AS Roma è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Ola Solbakken a decorrere dal 2 gennaio 2023. Il 24enne norvegese ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027 ...