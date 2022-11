Calcio | Mondiali 2022 Kasper Hjulmand | “Potremmo non far più parte della manifestazione”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il Mondiale in Qatar per la Danimarca è iniziato con lo 0-0 con la Tunisia. Non mancano però, oltre la questione sportiva, le polemiche per la questione riguardante la fascia di capitano ‘One Love’. Sulla questione si è esposto il commissario tecnico, minacciando addirittura l’addio dalla ompetizione: “non farne più. Non è una decisione a cui stiamo pensando adesso, siamo stati chiari al riguardo, ed è da agosto che ne parliamo con gli altri paesi scandinavi. Prosegue: “Ora ci sto ripensando seriamente e continueremo a dialogare con i nostri colleghi nordici per studiare una strategia comune.avere problemi se agissimo da soli, ma ora il punto è come fare per tornare a riavere fiducia nella Fifa”. Foto: Lapresse