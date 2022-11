Basket | EuroCup 2022-2023 | sconfitta esterna per Brescia contro i rumeni del Cluj-Napoca

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Escela Germaniindalla trasferta rumenail, che tra le mura amiche piega la resistenza dei lombardi vincendo per 91-86 al termine di un match molto equilibrato e tirato deciso solo negli ultimi minuti. Terzo ko in cinque turni per gli uomini di Alessandro Magro, che la settimana prossima sono attesi dal derby tricolorel’Umana Reyer Venezia. Alla Germani non sono bastati i 16 punti di Amedeo Della Valle, i 15 di John Petrucelli ed i 14 di Kenny Gabriel e David Cournooh per provare ad espugnare l’impianto della cittadina rumena. Per i padroni di casa 15 punti ciascuno di Karel Guzman e Leonardo Meindl, con ben quattro giocatori che chiudono con 13 punti a referto: Gordic, Stipanovic, Cate e Richard. Ottimo avvio di ...