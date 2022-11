Traffico Roma del 22-11-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione studio Gianfranco Bellomo in apertura Le condizioni meteo per la forte ondata di maltempo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi e per le successive 24 ore di livello arancione su gran parte del Lazio per pioggia abbondanti e temporali aChiusi parchi Giardini cimiteri e Ville storiche chiuse le scuole ad Ostia in diversi comuni Per quanto riguarda ilin aumento in queste ore sulla rete viaria cittadina con code su tutte le consolari in entrata verso il centro aNord si sta in coda sulla via Flaminia dall’albero due punti sul tratto Urbano della A24L’Aquila code dal raccordo anulare fino alla tangenziale est raccordo anulare incudine carreggiata interna ...