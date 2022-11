Soulé potrebbe andare alla Sampdoria

(Di martedì 22 novembre 2022) Per gennaio si prospetta un trasferimento in prestito per. La Juventus vorrebbe valorizzare il calciatore, si scalda lanon sta trovando troppo spazio con la maglia bianconera, almeno la prima squadra, e nel mese di gennaiotrasferirsi in prestito altrove. Sul calciatore si sono mosse già alcune squadre, con laL'articolo

Everyeye Videogiochi

Calciomercato Juve, Soulèandare in prestito a gennaio per trovare spazio per giocare con regolarità, ecco chi lo cerca Matiascambiare andare via in prestito a gennaio, visto il poco spazio fin qui trovato in bianconero a causa della tanta concorrenza nel reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport, la ...... ma con il recupero a pieno regime di Di Maria - e quello di Federico Chiesa, il quale però gioca sulla fascia opposta - ecco cheacconsentire alla sua partenza nella sessione invernale post ... PS5: Sony vuole vendere più di PS4 in Cina, pubblicherà Lost Soul Aside e Convallaria