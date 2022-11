Seth Rollins cita i Goonies e Vince Russo lo riprende | “Non sei figo se lo fai | non sei alla moda”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 22 novembre 2022)è stato protagonista di un’intervista in collegamento satellitare durante la puntata di Raw di questa settimana, e ha fatto un riferimento che potrebbe danneggiare il suo personaggio, a detta di. Il campione degli Stati Uniti infatti hato I, un’avventurosa commedia del 1985 scritta da Steven Spielberg, che negli anni è diventata un vero e proprio cult. Lazione diincriminata daè questa: “I’ve got a Ph.D. in getting back up; I’m like the; I never say die”, ovvero “Ho un dottorato nel rialzarmi, sono come i, non mi arrendo mai”.ha spiegato che l’affermazione andava contro i tentativi dell’ex membro ...