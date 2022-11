(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Giunta regionale hato oggi un importanted’in campo idrico per la città di. Si tratta di misure articolate su tre piani operativi: un’estesa campagna d’indagini volta a monitorare la qualità delle acque di falda attinte dai pozzi utilizzati per l’alimentazione dell’acquedotto comunale, la realizzazione di un impianto di filtrazione per la tutela a fini di uso idropotabile delle risorse idriche della centrale di Pezzapiana, la progettazione e realizzazione di un collegamento idraulico fra i pozzi in località Solopaca ed un nuova condotta in connessione con l’acquedotto di. Si tratta di un insieme di misure con definita e certa copertura finanziaria, a valere sui fondi strutturali regionali e ...

anteprima24.it

'Dovrebbe essere pronto, forse, già per dicembre - dice preoccupato - lì i bagni saranno in camera e tutti gli impiantisaranno isolati per non avere'. 'Qui la guerra è come un ......non sono svaniti nel nulla e potrebbero vedersi anche nei prossimi mesi creando non pochi...i serbatoi chiedendo sempre di prestare attenzione alla necessità di ridurre i consumi. E non ... Problemi idrici a Benevento, la Regione approva un pacchetto di interventi Se la siccità è sempre di più un problema, una questione ancora più grave è rappresentata dalla dispersione dell’acqua pubblica ...Il programma comunitario globale del Manchester City Football Club, Cityzens Giving, e Xylem (NYSE: XYL), leader mondiale nel settore delle tecnologie idriche, invitano i tifosi a votare per il loro p ...