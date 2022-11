Meloni “Dal Governo una manovra coraggiosa e coerente con gli impegni”

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' unafiglia di scelte politiche, abbiamo deciso le nostre priorità e concentrato le risorse. La considerocon glipresi con gli italiani. E' unache scommette sul futuro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso della conferenza stampa sul disegno di legge di bilancio varato dal Cdm.“Circa 21 miliardi sono destinati al caro energia. Le scelte fondamentali riguardano il credito d'imposta per le aziende che confermiamo e aumentiamo. L'altra scelta fondamentale riguarda le famiglie, lo Stato interviene per calmierare le bollette fino a 15 mila euro di Isee, la platea si allarga e la misura si concentra sulle famiglie più bisognose”, ha spiegato il premier.“Serviva più tempo per fare una riforma ...