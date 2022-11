Ferrara non ci sta | “Sta girando una bugia sul Napoli La verità è ben diversa”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 22 novembre 2022) Ciroparla dele della corsa scudetto, l’ex difensore risponde anche ad alcune insinuazioni fatte sulla piazza partenopea. Ilè arrivato alla sosta da primatista in Champions e in serie A, ma da più parti arrivano “strane critiche” sono in molti quelli che credono in un calo degli azzurri dopo la sosta e a un recupero di Juve, Inter e Milan. Poi ci sono quelli come Arrigo sacchi che puntano il dito sulla piazz partenopea, rea a loro dire di non essere abituata a vincere. A rispondere a queste critiche ci ha pensato Ciro, l’ex difensore delai microfoni di radio Kiss Kissha smontato tutte le tesi contro gli azzurri.: “Della sosta si devono preoccupare le inseguitrici ” “La sosta fermerà il? è ...