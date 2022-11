Erjona Sulejmani | sdraiata al sole è uno spettacolo | zoom sulle curve E’ delirio – FOTO

(Di martedì 22 novembre 2022)prende tutti alla sprovvista e apre al succulento ‘menù’ di giornata, durante un relax al: che! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La wag calcistica e dellointernazionale,ha lasciato tutti i suoi fan di Instagram, di stucco dopo l’ultimo reel di Instagram condiviso in compagnia dei Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

Commenta per primo La bellissima, storica ex del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter, è stata una delle regine social dell'estate che si è appena conclusa. Sulla sua pagina ufficiale ...Dopo aver chiuso questa storia, Alessandro ha avuto anche una breve frequentazione con, prima di entrare nella casa e innamorarsi della splendida Sophie. 5 curiosità su Sophie ... Erjona, tutti gli scatti della regina dell'estate, CHE FOTO! La camicetta di pizzo semi trasparente è davvero troppo! Erjona Sulejmani non smette di far sognare la piazza, visuale che asciuga la bocca ...Torna il bikini da infarto anche a Novembre, Erjona Sulejmani ha tirato fuori ancora una volta l'attrazione principale, sono enormi!