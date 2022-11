Come resistere a quelli con i cioccolatini?!

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 novembre 2022) Il conto alla rovescia per il Natale sta per iniziare e fin da bambini il mondo più divertente per farlo è attraverso l’apertura quotidiana delle finestrelle misteriose dei calendari dell’Avvento. Calendari dell'avvento golosi guarda le foto Poiché nessuno, indipendentemente dall’età, è esente dalla curiosità di scoprire cosa si nasconde dentro la casella del giorno, negli anni i calendario dell’avvento si sono evoluti per tutti i gusti e budget. Dalla bellezza ai gioielli alle sorprese golose o da bere. Leggi anche › ...