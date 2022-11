Brindisi | cadavere di donna trovato in una cella frigorifera

Ildella donna è stato ritrovato in posizione rannicchiata all'interno del congelatore a pozzetto. Nel podere in cui si trova la casa, i carabinieri hanno anche rinvenuto quattro cani che ora ...E' di una donna di circa 80 anni ilritrovato rannicchiato all'interno di un congelatore a pozzetto in una casa di campagna a Ceglie Messapica . Il figlio della pensionata è stato condotto in caserma dai carabinieri per essere ...Il cadavere di una donna è stato ritrovato in una cella frigorifera a Ceglie Messapica (Brindisi). La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia ...La macabra scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, in un terreno alla periferia di Ceglie Messapica, cittadina ...