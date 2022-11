Banfi Biogen | ' Da 40 anni al fianco pazienti Sla e Sma'

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Da oltre 40è aldelle persone con malattie neuromuscolari e i loro caregiver. Sostenere il progetto 'Abitiamo nuovi spazi di libertà' a favore di una casa smart, inclusiva e sicura per chi vive con disabilità è tra le nostre missioni. Non ci occupiamo solo di ricerca di nuove strategie terapeutiche, ma siamo da sempre impegnati per migliorare la qualità di vita di chi è costretto a convivere con Sma, Sla e distrofie muscolari". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Giuseppe, amministratore delegato diItalia, durante la presentazione alla stampa del progetto 'Abitiamo nuovi spazi di libertà', promosso dae dai Centri clinici Nemo in collaborazione Nemo Lab e con il patrocinio di Aisla (Associazione italiana ...

